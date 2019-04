Europee, Forza Italia non candida Mara Carfagna al Sud

Mara Carfagna non è candidata alle elezioni Europee del 26 maggio. Le liste per la circoscrizione Sud, spiegano fonti azzurre, sono state depositate presso la corte di Appello di Napoli e, dietro al capolista Silvio Berlusconi c'è l'eurodeputata uscente Barbara Matera. In lista anche Lorenzo Cesa, Fulvio Martusciello, Alessandra Mussolini e Aldo Patriciello. L'ipotesi di una presenza di Carfagna nella lista era stata paventata ieri.Fonti vicine alla vicepresidente della Camera riferiscono che ha dato al presidente Silvio Berlusconi la sua disponibilità a candidarsi già due mesi fa. E che lo ha ribadito anche ieri pubblicamente. Detto questo - riferiscono le stesse fonti - ribadisce il suo totale impegno a fare campagna elettorale come se fosse candidata.