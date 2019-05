"L'unica alternativa sono le elezioni" Europee, Meloni: un'altra maggioranza c'è, noi pronti Gli italiani hanno detto che non vogliono il M5s al governo, siamo pronti ad assumerci la nostra responsabilità

Il messaggio è che gli italiani hanno votato per consegnare un'altra maggioranza rispetto a quella di oggi. C'è un'altra maggioranza possibile, formata da Lega e Fdi. Gli italiani hanno detto che non vogliono il M5s al governo, siamo pronti ad assumerci la nostra responsabilità".Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, in conferenza stampa dicendo "al Presidente della repubblica che se il governo non sarà più in condizioni di andare avanti c'è un’altra maggioranza", non servono accordi di palazzo, l'"unica alternativa sono le elezioni".