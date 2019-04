Al Tempio di Adriano a Roma Europee, Zingaretti: per le prossime elezioni parola d'ordine unità Presentati i candidati della lista unitaria di centrosinistra

Nicola Zingaretti (Ansa)

Condividi

"La parola d'ordine è bellissima, 'unità'. Unire personalità, forze, idee che possono essere differenti ma che sono unite da un programma e da una visione del futuro": lo afferma il segretario del Pd Nicola Zingaretti intervenendo al Tempio di Adriano a Roma alla presentazione dei candidati della lista unitaria di centrosinistra per le prossime elezioni europee."Questo è il valore aggiunto - ha detto Zingaretti parlando della lista Pd-Siamo europei - una classe politica e una parte di società italiana che finalmente hanno ascoltato quello che ci viene chiesto: 'se è vero come è vero che l'Europa è in pericolo e la democrazia è in pericolo non fate scherzi, dovete essere uniti per combattere uniti'" aggiunge Zingaretti che poi sottolinea rivolgendosi all'ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e all'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia, entrambi presenti in sala: "Io lo so che a Calenda sono arrivati tanti messaggi di insulti e di disapprovazione per essersi alleato con me, anche a me hanno detto 'ma che sei matto metti insieme Calenda e Pisapia?'. E io dico sì, perché è necessario"."È vero: io e Nicola Zingaretti abbiamo storie e culture diverse: ma io sono con lui fino alla fine in questa battaglia, ogni volta che vado nei territori lo difendo, sono fianco a fianco con lui. Non possiamo stare tutto il giorno a dire che la democrazia e l'Europa sono in pericolo e poi dividerci sul nulla" ha detto Calenda, capolista nella Circoscrizione Italia Nord Orientale mentre a guidare la pattuglia dem in quella Nord Occidentale sarà Pisapia: "Qua mi sento a casa, vi è la necessità e la doverosità dal punto di vista etico, politico e istituzionale di mettere insieme le nostre forze" ha sottolineato l'ex sindaco di Milano.Cospicua la rappresentanza di esponenti della società civile, tra i quali Roberto Battiston (fisico ed ex presidente dell'Agenzia spaziale italiana), il magistrato Franco Roberti e il medico di Lampedusa Pietro Bartolo, da sempre in prima linea per i migranti: "E' disumano quello che accade nel Mediterraneo. L'Europa ha dimenticato i valori della solidarietà e dell'accoglienza, deve tornare a essere quella dei padri fondatori".Zingaretti si rivolge poi ai militanti: "Da oggi in poi prendete la partita sul serio: il 9 maggio è la festa dell'Europa e la lista unitaria lancia dal 9 all'11 maggio quattro notti bianche per l'Europa, che saranno occasioni di incontro, musica, dibattiti".È molto importante - aggiunge il leader del Pd - che questa esperienza, che oggi nasce e che rappresenta l'inizio della costruzione dell'alternativa, arrivi fino in fondo nel suo messaggio plurale e unitario alle persone che amano l'Italia, per capire la differenza tra chi ama il nostro Paese e chi lo vuole sfruttare per i propri interessi".