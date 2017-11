"Istamina oltre il limite consentito" ​Eurospin richiama lotto acciughe 'Athena'per rischio chimico Il ministero della Salute raccomanda: 'Non consumate il prodotto e riportatelo presso il punto vendita'

Condividi

Richiamate confezioni di acciughe sott'olio e totano in olio di semi di girasole con aglio e paprika. Come si legge sul sito del ministero della Salute, Eurospin Italia ha richiamato il 6 novembre un lotto (SK343A) di filetti di acciughe in olio di oliva 'Athena' (Importato da Sea Fish Spa), prodotto in Marocco, per la presenza di istamina oltre il limite consentito. L'avvertenza ai consumatori è di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita.Problema differente per il totano gigante in olio di semi di girasole assortito, aglio e paprika richiamato da Lidl Italia. L'alimento a marchio Sol&Mar, prodotto da Conservas Selectas de Galicia in Spagna, presenta una "possibile presenza di cristalli di struvite naturali, che possono graffiare". In questo caso la scadenza è al 31 dicembre 2023 per confezioni dal peso di 240 grammi. "Si invitano i consumatori che avessero acquistato il prodotto a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per il rimborso".