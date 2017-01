Sequestrato un patrimonio da 17 milioni di euro E' stato l'ex boss Felice Maniero a far ritrovare il suo tesoro: una ripicca contro i familiari L'ex numero uno della mala del Brenta si è voluto vendicare, perché dopo aver nascosto il denaro, mettendolo nelle mani dell'ex cognato, si è visto restituire progressivamente 'solo' sei milioni di euro. Così, si è rivolto alla procura di Venezia, svelando dove erano finiti i proventi della sua attività criminale

E' stato lo stesso ex boss della mala del Brenta, Felice Maniero a far ritrovare agli inquirenti il suo tesoro, (un patrimonio valutato, attorno ai 17 milioni di euro), per ripicca nei confronti dei suoi familiari. La decisione di far ritrovare i suoi beni è nata infatti in Maniero per ripicca perché, dopo aver nascosto il denaro, mettendolo nelle mani dell'ex cognato, quest'ultimo gli aveva restituito progressivamente 'solo' sei milioni di euro. Così, Maniero si è rivolto alla procura lagunare raccontando dove erano finiti i proventi della sua attività criminale.Agli arresti sono così finiti l'ex cognato del boss pentito, Riccardo Di Cicco, e il broker Michele Brotini, che materialmente avrebbe ricevuto il tesoro da Maniero, entrambi residenti in Toscana dove si è svolta tutta l'indagine delle Fiamme Gialle con intercettazioni e riscontri. Oltre ai due arrestati, ci sono due indagate: la madre e la sorella di Maniero, Lucia Carrain e Noretta Maniero.I finanzieri, su ordinanza del Gip, hanno sequestrato alcune ville di gran pregio e altri immobili, auto di lusso, polizze assicurative, conti correnti, fondi fiduciari e denaro contante trovato anche nelle abitazioni dei congiunti di Di Cicco. Inoltre sono stati trovati orologi di marca, gioielli ed arredi per le ville tra cui quadri d'autore, mobili d'epoca e vetri di Murano."Ma è solo l'avvio, l'indagine è tutt'altro che conclusa", ha spiegato oggi nel corso di una conferenza stampa il procuratore antimafia di Venezia, Adelchi D'Ippolito che ha spiegato l'operazione della Procura Dda di Venezia che ieri ha portato a sequestro del tesoro frutto dell'attività criminale di maniero negli anni Novanta. E, a confermare che ci potranno essere altri sviluppi anche il colonnello Roberto Ribaudo, comandante del Gruppo Antiriciclaggio del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza di Roma (lo stesso che indagò per primo sulle tangenti per il Mose).