I parenti elle vittime:noi non concediamo grazia Ex manager Thyssen chiede la grazia a Mattarella Marco Pucci, sta scontanto la pena di sei anni e tre mesi per l'incendio che, il 6 dicembre 2007 a Torino, causò la morte di sette operai

Ha chiesto la grazia al presidente della Repubblica uno degli ex manager della Thyssenkrupp condannato per l'incendio che, il 6 dicembre 2007 a Torino, uccise sette operai. Marco Pucci sta scontando dal maggio 2016 la pena di sei anni e tre mesi di carcere. Nel giugno dello scorso anno aveva ottenuto la possibilità di svolgere un lavoro esterno con obbligo di rientro in cella alle 18.30."Noi non concediamo la grazia a nessuno. E nemmeno lo deve fare il presidente Mattarella". Cos Graziella Rodin, madre di Rosario, uno dei sette operai morti il 6 dicembre 2007 nell'incendio divampato allo stabilimento Thyssenkrupp di Torino. "Ce li hanno ammazzati, non meritano nessun perdono. Semmai lo chiederanno a Dio. Per ora devono stare in galera", ha aggiunto.