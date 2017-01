Le motivazioni della sentenza di assoluzione L'ex sindaco Marino e gli scontrini, il Gup: "Fu superficialità non reato" Depositate le motivazioni relative alla sentenza di assoluzione dell'ex primo cittadino di Roma

Rese note le motivazioni della sentenza di assoluzione dell'ex sindaco di Roma Ignazio Marino che era accusato di peculato e falso in relazione a 56 cene pagate con la carta di credito del Campidoglio. "Appare evidente che eventuali errori nelle dichiarazioni giustificative - scrive il gup Pierluigi Balestrieri - non sono suscettibili di rivestire alcuna rilevanza in questa sede penalistica potendo tutt'al più costituire indice di un sistema organizzativo improntato a imprecisione e superficialità".