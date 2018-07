Quarto successo stagionale per il ferrarista F.1: Vettel trionfa a Silverstone Il tedesco precede Hamilton e allunga a +8 nel Mondiale sull'inglese. Raikkonen terzo davanti a Bottas. Caos finale: per due volte la safety car in pista con grandi emozioni finali

Condividi

Sebastian Vettel a segno a Silverstone. Il tedesco della Ferrari centra il quarto successo stagionale (51 in carriera come Alain Prost, sono terzi nella graduatoria di tutti i tempi) davanti a Lewis Hamilton, diretto rivale nel mondiale, ora staccato di 8 punti in classifica. Completa il podio l’altra Ferrari Raikkonen che precede la seconda Mercedes di Bottas. Quinto Ricciardo con l’unica Red Bull al traguardo, Verstappen sbaglia nel finale e non conclude la gara.Al via Vettel parte benissimo andando subito in testa beffando Hamilton. L’inglese, però, dopo poche curve, viene toccato da Raikkonen e va in testacoda ritrovandosi in 17.ma posizione (il finladese sconta 10” di penalità alla prima sosta ai box). Ma Hamilton comincia la sua rimonta e in pochi giri è a ridosso della testa della gara. Vettel prosegue la sua corsa in vetta braccato da Bottas che ad un certo punto nella girandola dei pitsop si ritrova davanti.Raikkonen ha il suo da fare per districarsi fra le due Red Bull di Verstappen e Ricciardo. Ad una ventina di giri dalla fine, in pista la safety car per un incidente a Ericsson senza conseguenze, in molti approfittano per il pitstop. Poi ancora safety car a -13 giri per un incidente Grosjean-Sainz, dunque nuovo rallentamento e schieramento ricompattato. Imprevisti che cambiano le strategie. Quando la safety esce, si ritrovano in pochi decimi, nell’ordine, Bottas, Vettel, Hamilton e Raikkonen, ma il finnico della Mercedes è sorpassato dagli altri tre. Con questo successo la Ferrari torna a vincere a Silverstone dopo 7 anni (l’ultimo Alonso nel 2011).