Per aver copiato un'app Facebook dovrà risarcire azienda di software milanese Il Tribunale di Milano ha stabilito che l'azienda di Mark Zuckerberg dovrà pagare 350mila euro ad una società milanese per aver copiato un'applicazione che propone bar e ristoranti agli utenti. Facebook replica: valutiamo le opzioni legali

App Facebook (Getty)

Facebook è stata condannata a risarcire con 350mila euro la società di sviluppo software Business Competence, con sede dell'hinterland milanese, dalla quale il colosso statunitense avrebbe copiato, secondo i giudici, un'applicazione che propone agli utenti bar e ristoranti di loro interesse nelle vicinanze.Lo ha deciso la sezione specializzata imprese del Tribunale di Milano nel procedimento sulla quantificazione del danno. In primo grado e in appello nel merito la società Business Competence aveva già vinto."Pur rispettando la decisione" dei giudici della sezione specializzata imprese, "siamo in disaccordo e stiamo valutando le nostre opzioni legali", ha dichiarato un portavoce di Facebook in merito alla sentenza che condanna il social network di Mark Zuckerberg.