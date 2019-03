Facebook non funziona, Twitter preso d'assalto Instagram, Facebook e Messenger sono #down: registrano, cioè, problemi di connessione per diversi utenti nel mondo, che si sono riversati su Twitter per raccontarlo. Un portavoce dell'azienda: "Siamo consapevoli, stiamo lavorando"



What platform do you miss most when Facebook is down? — FacebookDown (@UghFacebookDown) 13 marzo 2019



Me trying to do my job while Facebook & Instagram are down #FacebookAndInstagram #FacebookDown #instagramdown pic.twitter.com/CdiBQCT2UJ — Olivia Caskey (@Olivia_Caskey) 13 marzo 2019



Instagram, Facebook e Messenger, due delle tre piattaforme social di Mark Zuckerberg (la quarta è WhatsApp), non rispondono ai comandi. Sono, per dirla in gergo #down e registrano problemi in diversi Paesi del mondo. "Siamo consapevoli del fatto che alcune persone stiano avendo problemi ad accedere alla famiglia di app Facebook. Stiamo lavorando per risolvere il problema il prima possibile", afferma un portavoce del social network in merito al disservizio che ha coinvolto le piattaforme, senza aggiungere ulteriori dettagli.Gli utenti si sono quindi riversati su Twitter per raccontare la loro odissea di non poter utilizzarli. Il quadro descritto come 'down' va avanti dalle ore 16 italiane, secondo i post di alcuni utenti. Alcuni satirici:Anche se sembrano disperatiLa giornata dei social "down" è partita dagli Usa per poi espandersi un po' in tutto il mondo, Italia compresa. A tutto vantaggio di Twitter, un social che invece continua a funzionare, diventando il rifugio di chi è momentaneamente lasciato fuori dalla galassia Zuckerberg.Cresce l'hashtag #instagramdown, nel tardo pomeriggio anche in Italia, mentre #Facebookdown era già il primo dei trend mondiali. E qualcuno non perde l'occasione per prende in giro Facebook che aveva pubblicato, su Twitter, la sua vecchia home page per festeggiare, il 12 marzo, i 30 anni del web: