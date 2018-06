Privacy, su Facebook i post privati di 14 milioni utenti visibili a tutti

Nuovi problemi sul fronte della privacy per Facebook. Alcuni post privati di 14 milioni di utenti del social media sono stati resi visibili a tutti per errore. Lo ha comunicato la società di Mark Zuckerberg proprio mentre sta faticosamente cercando di riconquistare la fiducia degli utenti persa con lo scandalo di Cambridge Analytca. Il nuovo problema sarebbe stato provocato da un bug che ha impattato lo strumento di selezione dell'audience e che ha comportato la condivisione del post non solo con gli amici su Facebook ma con tutti. Il problema si è verificato tra il 18 e il 27 maggio scorsi. "Abbiamo risolto la questione e a partire da oggi informeremo tutti coloro che sono stati impattati chiedendo di rivedere i post pubblicati in questo lasso di tempo", ha detto Erin Egan della divisione privacy di Facebook. "Ci scusiamo per questo errore", ha aggiunto. L'immediata ammissione di responsabilita' sembra rientrare nell'impegno sulla trasparenza assunto da Facebook dopo lo scandalo degli account violati da Cambridge Analytica con l'obiettivo di utilizzare i dati per influenzare elezioni.