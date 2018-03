Il Social Network Facebook e lo scandalo Cambridge Analytica. La Casa Bianca: tutelare il diritto alla privacy Per il Garante europeo per la privacy Giovanni Buttarelli i dati di chi va sui social sono utilizzati e rivenduti. Il punto è essere informati e consapevoli se una intelligenza artificiale inserisce certe persone in determinati gruppi

Facebook peggiora a Wall Street, dove arriva a perdere oltre il 5% con lo scandalo di Cambridge Analytica. Nella giornata di ieri Mark Zuckerberg ha perso quasi 5 miliardi di dollari con il tonfo in borsa in seguito allo scandalo per l'uso dei dati del social da parte della società anglo-americana di raccolta dati e consulenza politica Cambridge Analytica.I miliardi di bruciati hanno fatto scivolare il numero uno di Facebook al quinto posto della classifica dei miliardari di Bloomberg, alle spalle di Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffet e Amancio Ortega.L'amministratore delegato di Facebook era arrivato a perdere fino a 6,06 miliardi di dollari nella seduta di lunedì, con i titoli del social media scesi dell'8%. Poi però in chiusura è riuscito a recuperare. Zuckerberg, e le organizzazioni affiliate incluse la Chan Zuckerberg Initiative, hanno - secondo alcune stime - complessivamente 403 milioni di titoli Facebook, di cui 9.347.183 azioni comuni di classe A e 393.938.853 azioni comuni di classe B.Il presidente americano Donald Trump ritiene che i diritti alla privacy degli americani dovrebbero essere tutelati. Lo afferma il vice portavoce della Casa Bianca, Raj Shah, intervenendo sullo scandalo di Facebook con Cambridge Analytica.Twitter affonda con Facebook in borsa. I titoli della società che cinguetta arrivano a perdere il 9,68%. Lo scandalo di Facebook con Cambridge Analytica penalizza l'intero settore dei social media, che vede all'orizzonte una stretta delle norme. Cala anche Snapchat, che cede il 3,6%.Il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, è stato convocato dalla commissione Cultura, Media e Digitale del parlamento britannico per rispondere alle domande sullo scandalo Cambridge Analytica, l'uso illegale dei dati di milioni di utenti del Social Network per campagne politiche. Lo ha reso noto il presidente della Commissione, Damian Collins, che ha scritto a Zuckerberg per chiedere conto del "catastrofico fallimento" dei controlli.I vertici di Facebook – Mark Zuckerberg e Sheryl Sandberg in testa - si preparano ad affrontare i dipendenti del gruppo in un'assemblea che si svolgerà venerdì, nel corso della quale si affronterà il caso della vendita dei dati di 50 milioni di utenti a Cambridge Analytica. Intanto si svolge oggi in collegamento live streaming col quartier generale di Menlo Park un primo incontro con lo staff, presieduto dal vicedirettore generale Paul Grewal. È la prima volta che i dipendenti possono chiedere spiegazioni sulla vicenda ai loro dirigenti."Non è il mio ruolo indagare come questi dati" degli italiani su Facebook "siano stati utilizzati in pratica" nell'ottica di una potenziale manipolazione delle elezioni italiane, ma "il modo in cui il sistema funziona" dai likes alle fan page sino alla geolocalizzazione "è globale, è esattamente lo stesso, non c'è un approccio nazionale". Lo ha detto il Garante Ue per la privacy Giovanni Buttarelli a chi gli chiedeva se anche il risultato delle elezioni italiane possa essere stato frutto di una manipolazione come negli Usa."Non è una sommossa anti-Google o anti-Facebook" e sulla tecnologia "ci mancherebbe un passo indietro luddista" da parte dell'Ue ma, ha avvertito il Garante Ue per la privacy parlando con l'Ansa, "la parità delle armi è importante" nella competizione elettorale, soprattutto alla luce del voto europeo tra un anno. "Magari chi può spendere di più farà più propaganda, però l'accesso alle fonti informative dovrebbe essere paritario un po' come una volta erano le tribune politiche" elettorali in tv.Ora, "in un mondo in cui le persone guardano sempre meno la tv e gli inserzionisti sono sempre più sui social", il vero "problema" che emerge, spiega Buttarelli, sono "questi dati utilizzati per acquisire informazioni che non sono neanche passati agli investitori" ma che poi vengono "rivenduti in termini che non sappiamo in posizione pressoché di monopolio". Di per sé è un bene "l'analisi granulare dei votanti", ma il punto è "essere informati" e consapevoli di essere stati inseriti da un'intelligenza artificiale in un particolare "gruppo" politico, siano gli "indecisi" o gli elettori di partiti come M5s, Centro-destra o Pd.Alle elezioni europee "il problema si ripropone lo stesso livello nazionale", ma "il principio della parità delle armi è ancora più importante perché eleggiamo un consesso che non è solo la somma delle delegazioni nazionali". Da qui la soluzione proposta di estendere la cooperazione tra i garanti europei per la privacy anche alle Agcom dei 27 e alle Autorità o Commissioni elettorali in modo da assicurare questa parità di condizioni tra i partiti concorrenti: "bisogna parlare di più con loro, perché hanno per esempio le competenze sulla campagna elettorale".