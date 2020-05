28 anni fa la strage di Capaci Falcone: alle 9 deposizione corona sul luogo strage Commemorazioni ufficiali non consentite a causa del coronavirus. Alle 18 un flashmob organizzato dalla Fondazione Falcone: un lenzuolo bianco da esporre sui balconi

Inizieranno con la deposizione di una corona sul luogo della strage di Capaci le commemorazioni per ricordare il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti di scorta, nel 28esimo anniversario dell'eccidio.Alle 9 le autorità deporranno la corona, alla presenza di Maria Falcone e di Tina Montinaro, la vedova del caposcorta di Falcone. Quest'anno non ci saranno manifestazioni, a causa dell'emergenza del coronavirus. Durante la mattinata sarà celebrata una santa messa nella chiesa San Domenico, dove riposa Falcone, e poi alle 17.58 un minuto di silenzio davanti all'albero Falcone, in via Notarbartolo.Oggi l'invito a tutti gli italiani rivolto dalla Fondazione intitolata al magistrato Giovanni Falcone è quello di esporre un lenzuolo bianco al proprio balcone - un flash mob - con orario alle 18.