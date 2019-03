Verbania Famiglia travolta da auto mentre passeggia su marciapiede: un morto, 3 feriti Ricoverato all'ospedale di Verbania un bambino di 20 mesi. Non sarebbe in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione, la vettura che li ha travolti è sbandata e ha invaso l'altra corsia. Rilasciato l'autista. La polizia sta ricostruendo l'esatta dinamica che ha provocato il grave incidente

Un’intera famiglia è stata travolta - mentre passeggiava sul marciapiede - da un'auto impazzita nella tarda serata di ieri nel centro di Intra, frazione di Verbania che si affaccia sul lago Maggiore. Il bilancio è di un morto, un uomo di 54 anni, di due feriti gravi, una donna di 34 e un'altra di 58. Ricoverato all'ospedale di Verbania un bambino di 20 mesi. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia e i vigili del fuoco. Il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico per alcune ore, per permettere i soccorsi e i rilievi della polizia.Da una prima ricostruzione dei fatti, l'auto ha imboccato la discesa del ponte, è sbandata e ha invaso l'altra corsia dopo aver evitato un altro veicolo che viaggiava in senso opposto, finendo col travolgere in pieno le quattro persone che stavano camminando sul marciapiede. Il giovane autista - 24 anni - dopo essere stato fermato, è stato rilasciato. Accompagnato in caserma in stato di choc, è risultato negativo all'alcoltest. La polizia stradale, intervenuta sul posto per i rilievi del caso, indaga sull'esatta dinamica dell'incidente e sulle sue cause, tra le quali non vengono esclusi un colpo di sonno e l'alta velocità.