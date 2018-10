Cina, star Fan Bingbing accusata di evasione fiscale: da giugno è sparita

Sparita dai primi di giugno la nota star cinese Fan Bingbing è caduta nelle magliedel fisco cinese: l'attrice, protagonista di blockbuster come X-Men è stata raggiunta da unaingiunzione per il pagamento di tasse evase e relative sanzionidel valore di "centinaia di milioni di yuan". Lo riportal'agenzia Nuova Cina, in base a quanto riferito dalle autoritàfiscali dopo il completamento di un'apposita indagine, aconferma delle indiscrezioni di stampa sulla sorte dellapopolarissima stella del cinema cinese.Il nome di Fan è uscito in alcuni rapporti sulla pratica assai diffusa nell'industria dell'intrattenimento per cui un attore ha un "doppio contratto", uno pubblico in cui viene dichiarato uno stipendio ufficiale e una scrittura privata che dettaglia il vero ammontare dei compensi, molto più sostanziosi.Il presentatore di un talk show cinese, Cui Yongyuan, aveva denunciato in trasmissione che l'attrice aveva un accordo di questo tipo e che presumibilmente aveva lo scopo di eludere il fisco, rivelando dettagli che hanno scatenato proteste nell'opinione pubblica. A giugno, l'agenzia di Fan aveva negato che l'attrice avesse mai firmato un contratto "yinyang", così vengono chiamati questi contratti per la loro duplice natura. La polizia cinese per alto rivela raramente il contenuto di indagini di questo tipo fino al momento della conclusione.