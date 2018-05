La ragazza costretta ad abortire in Pakistan Farah è nella residenza dell'ambasciatore, Alfano: "Presto tornerà in Italia" Potrebbe rientrare già lunedì o martedì

#Farah è in Residenza dell'Ambasciatore a #Islamabad. Ora lavoriamo per farla partire per l'Italia lunedì o martedì. pic.twitter.com/JUKmJ341Dd — Angelino Alfano (@angealfa) 19 maggio 2018

di Tiziana Di Giovannandrea L'angoscia per Farah sta per finire. A breve tornerà in Italia, a Verona. La giovane di origini pakistane costretta ad abortire dalla sua famiglia nel suo paese è stata trasferita al sicuro nella residenza dell'ambasciatore italiano ad Islamabad. Farah era stata portata dalla famiglia in Pakistan con l'inganno e obbligata ad abortire perché incinta di un ragazzo italiano, il suo fidanzato, compagno di scuola.Ne ha dato l'annuncio il Ministro degli Esteri, Angelino Alfano, pubblicando su Twitter una fotografia della ragazza 19enne: "Farah è nella residenza dell'ambasciatore a Islamabad. Ora lavoriamo per farla partire per l'Italia lunedì o martedì".La Farnesina, con l'Ambasciata a Islamabad, hanno seguito il caso da vicino e in collaborazione con le Autorità del Pakistan che, a seguito della segnalazione pervenuta dall'Italia, hanno prima rintracciato la ragazza e poi l'hanno trasferita in una situazione protetta a Lahore. Dopo di che è stata presa in consegna dalle autorità diplomatiche italiane.Ora si stanno mettendo in atto tutte le misure necessarie per facilitare il ritorno a Verona completate le formalità richieste.