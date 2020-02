Farmaci proibiti in palestra, arresti e perquisizioni a Palermo Utilizzati anche farmaci veterinari

Operazione "Baronessa di Carini". Arrestati spacciatori di sostanze dopanti. Coinvolti palestre, preparatori atletici e una rivendita di integratori. Su delega della procura di Palermo, i carabinieri del Nas, con il supporto operativo del Comando provinciale, hanno notificato quattro ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emesse dal gip per associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione e commercio di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, al fine di alterare le prestazioni agonistiche di atleti gravitanti nel mondo del bodybuilding e delle palestre. Inoltre, hanno eseguito perquisizioni domiciliari nei confronti di altre 21 persone di cui 16 indagate, a vario titolo, per gli stessi reati. Sei sono ritenute responsabili di esercizio abusivo della professione sanitaria, in quanto dispensavano terapie mediche e piani nutrizionali, somministrando anche farmaci per curare gli effetti collaterali provocati dalle sostanze dopanti.Per raggiungere l'aumento della massa muscolare nel minor tempo possibile, è stato accertato l'utilizzo, da parte di un atleta, del medicinale veterinario Stargate, un farmaco a base di stanozololo normalmente utilizzato per il potenziamento muscolare e scheletrico di cani e gatti.L'organizzazione di trafficanti e commercianti di sostanze dopanti, utilizzava come base operativa e di copertura due palestre e un negozio di integratori alimentari del palermitano. I titolari, tutti preparatori atletici, assieme a un altro preparatore e bodybuilder, attivo collaboratore in una delle palestre, avevano messo su un solido commercio di sostanze anabolizzanti finalizzato ad alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Una delle palestre era diventata un vero e proprio "ambulatorio del doping", infatti, all'interno dello spogliatoio i giovani bodybuilder si somministravano vicendevolmente le sostanze dopanti, attraverso iniezioni intramuscolo o sottocutanee. Grazie alla complicita' di un infermiere professionale, che veniva chiamato appositamente, venivano eseguite delle flebo per la somministrazione di sostanze per via endovenosa. La somministrazione delle sostanze anabolizzanti avveniva anche all'interno del negozio di integratori, che, seppur all'apparenza era una normale attivita' commerciale, nella realta' funzionava come un supermarket di sostanze dopanti dove si rifornivano numerosi giovani bodybuilder provenienti da tutta la Sicilia.