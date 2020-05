Movida e polemiche ​Fase 2, Fontana: i sindaci puniscano i clienti, non gli esercenti

"La voglia di divertimento è tanta, ma rispettiamo le regole e pensiamo ai sacrifici a cui ancora sono costretti coloro che non possono andare a trovare i propri figli nipoti o parenti perché vivono in altre regioni. Se non ci riuscite, ben vengano le misure restrittive dei sindaci ai quali ancora una volta chiedo rigore e fermezza, per punire non i gestori dei locali, già penalizzati dal lockdown, ma i clienti che dimostrano poco rispetto anche nei loro confronti".Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, su Facebook in merito a eventuali problemi per gli assembramenti nelle zone della movida."Muoviamoci con responsabilità" insiste ammettendo che "che in realtà tantissimi giovani ed ex giovani si stanno comportando bene". Il presidente pubblica anche il titolo di un'intervista a un anestesista milanese che dice "non voglio rivivere gli ultimi tre mesi per colpa dei cretini".Ecco, "se ve lo dice un medico che ha combattuto in prima linea, forse comprendete meglio - commenta Fontana - . Uscire non è più un divieto, ma il distanziamento e l'uso della mascherina sono fondamentali!".