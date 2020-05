"Sono fiducioso, insieme ce la faremo" Fase 2, Conte: da domani una nuova pagina da scrivere con responsabilità Futuro è nelle nostre mani, dobbiamo essere scrupolosi, scrive il presidente del Consiglio sui social network. Intanto sono in corso riunioni di Conte, Gualtieri e ministri su dl maggio

"Domani comincerà la fase 2 dell'emergenza, quella della convivenza con il virus. Sarà una nuova pagina che dovremo scrivere tutti insieme, con fiducia e responsabilità". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, su Facebook. "Fino ad oggi la maggior parte dei cittadini è stata al riparo nelle proprie case. Da domani oltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro, si sposteranno con i mezzi pubblici, molte aziende e fabbriche si rimetteranno in moto. E saranno ben più numerose le occasioni di un possibile contagio, che potremo scongiurare solo grazie a un senso di responsabilità ancora maggiore", osserva il premier. "Come mai prima, il futuro del Paese sarà - scrive Conte - nelle nostre mani. Serviranno la collaborazione, il senso civico e il rispetto delle regole da parte di tutti. Dovremo tenere sempre alta l'asticella dell'attenzione, mantenere la distanza interpersonale, indossare la mascherina quando e dove sarà necessario, lavarci spesso e con cura le mani". "Più saremo scrupolosi nell'osservare le indicazioni di sicurezza e prima potremo riconquistare altri spazi di libertà. Non sperperiamo quello che abbiamo faticosamente guadagnato in cinquanta giorni", conclude il presidente del Consiglio.Intanto, lavori in corso nel governo, a quanto si apprende, sul decreto con le nuove misure economiche per far fronte all'emergenza Coronavirus, atteso la prossima settimana in Consiglio dei ministri. Il premier Giuseppe Conte ha fatto un primo punto con il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e i capi delegazione dei partiti di maggioranza poi la riunione sarebbe stata aggiornata a più tardi, mentre prosegue il lavoro sulle singole misure. In particolare sarebbe stato chiesto all'Inps un approfondimento sulle coperture necessarie per estendere la cassa integrazione (al momento si è ipotizzato di prolungarla per altre nove settimane e di stanziare con il nuovo decreto ulteriori 13 miliardi).Oltre a Dario Franceschini, Alfonso Bonafede, Roberto Speranza, Teresa Bellanova, partecipano alle riunioni il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro e il vicecapogruppo di Italia viva Luigi Marattin.