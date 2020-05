Posizioni diverse sulla riapertura della mobilità dell'Italia Fase 2, Regioni: l'Italia verso la riapertura, scoppia il caso Lombardia, querelata Gimbe Mentre si attendono le valutazioni del rischio di contagio provenienti dalle Regioni e mentre si registra il duro strappo tra la Lombardia e la Fondazione Gimbe sui dati della regione, non si placa la polemica sulla riapertura delle Regioni italiane a partire dal prossimo 3 giugno.

Come ogni venerdì anche oggi verranno esaminate le tabelle relative alla valutazione del rischio Covid nelle regioni, ma la valutazione di oggi ha il sapore di una sentenza. Oggi il governo oltre a analizzare i dati dovrebbe, infatti, decidere se la mobilità interregionale possa valere per tutti o se invece debbano essere previste eccezioni. E questo potrebbe valere anche per singole città o paesi. La polemica politica di questi giorni e il battage informativo, però, non renderanno agevole prendere una decisione. Se tutto dovesse essere cristallizzato alla settimana scorsa, con tutte le regioni a livello basso di rischio tranne Lombardia, Molise e Umbria, si potrebbe ipotizzare una riapertura per tutti, ma con le tre regioni escluse dalla libertà di spostamento. Ipotesi per nulla condivisa, nemmeno all'interno della maggioranza.Mentre l'Italia si avvia dunque verso la riapertura del passaggio tra Regioni, con il ministro Boccia che punta i piedi: "Se si riparte, lo si fa senza distinzioni" e si scontra con il governatore sardo sul passaporto sanitario, scoppia intanto un caso tra la Lombardia e il presidente della Fondazione Gimbe, Cartabellotta, secondo il quale i dati lombardi sarebbero stati "aggiustati" per evitare la chiusura. Parole "gravissime, offensive e soprattutto non corrispondenti al vero" per la Regione, che ha annunciato querela."Io ho un difetto, sono una ministra, ma rimango profondamente una scienziata. Le decisioni si prendono sulla base dei dati, per cui aspettiamo di conoscerli". Lo ha detto Elena Bonetti, ministro per le pari opportunità e la famiglia, intervenuta a "Un giorno da pecora" su Rai Radio1, rispondendo alla domanda se fosse giusto riaprire i confini regionali dal 3 giugno o se fosse meglio aspettare ancora."Preoccupata da lombardi in Calabria? No, anzi, gli chiedo di venire. Se verranno una volta, torneranno. Invito il sindaco Sala, mi piacerebbe, lo porterei a fare un giro delle bandiere blu calabresi". Lo ha detto a 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1, Jole Santelli, governatrice della Calabria. "Riaperture ad altre regioni? Noi non abbiamo problemi, aspettiamo tutti in Calabria", ha aggiunto."Riaperture? Dati sostanzialmente in linea con gli indicatori, aspettiamo confronto con Governo nelle prossime ore. Se si riapre, si riapre tutto, questo mi ha detto Boccia. Ci sono due scuole: riaprire tutto il 3 o rimandare di una settimana". Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti, a 'Un Giorno da Pecora' su RaiRadio1."Non abbiamo alcuna intenzione di fare passi indietro sulla sicurezza dei cittadini. La tutela della salute dei sardi, così come quella dei turisti che scelgono la nostra bellissima Isola come meta delle proprie vacanze, è e resta una priorità". Lo dichiara l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu. "Abbiamo portato avanti una proposta concreta che ci permetta di certificare la negatività al virus per chi, dal 3 giugno, dovesse arrivare in Sardegna"."Penso sia fondamentale non aprire a macchia di leopardo. Capisco la preoccupazione di qualche collega, ma spero si possa aprire tutti assieme ma anche a livello europeo. Abbiamo la necessità di aumentare gli spostamenti e le relazioni". Così il governatore del Veneto, Luca Zaia."Spero che il Governo decida per una riapertura delle Regioni dal 3 giugno. E' l'unica decisione che può dare un po' di respiro alle imprese turistiche e assicurare una piena ripresa del nostro sistema economico". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il capogruppo Pd a Palazzo Madama, Andrea Marcucci. "Superata la fase più cruenta del virus, lo Stato deve scommettere un'altra volta sul senso di responsabilità degli italiani e sulle misure di prevenzione adottate da tutte le imprese e su uno sforzo eccezionale per farle rispettare"."Con la prossima settimana ci avviamo verso una sfida ancora più importante, cioé quella della liberalizzazione della mobilità fra le regioni e a livello internazionale, che richiede una capacità ancora più attenta, ancora più precisa, di monitorare il fenomeno e di rispondere là dove si dovessero verificare piccoli focolai" di casi di nuovo Coronavirus. Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro."L'elemento principale deve essere quello dell'uniformità, a me non piacciono le aperture a singhiozzo, alcune sì e altre no. Non mi piace il meccanismo per cui chi viene dalla Lombardia debba essere visto come un untore o portatore di virus. La Lombardia ha sofferto, i cittadini lombardi hanno sofferto e stanno superando questo momento di crisi, quindi io credo che dal 3 giugno si debba dare la possibilità della massima apertura". Lo ha detto a Uno Mattina su Rai1, il viceministro dell'Interno, Vito Crimi. "Ovviamente - ha aggiunto - dobbiamo ancora guardare gli ultimi dati e anche in questi giorni si sta verificando se ci siano gli estremi"."E' il governo che deve decidere e se dovesse decidere che per la Lombardia non ci sono ancora le condizioni, credo sia giusto far ripartire gli altri e mantenere ancora un po' di cautela rispetto alla circolazione dei lombardi". E' l'opinione del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. "Credo che nessuno, compresi i lombardi, auspichi una nuova diffusione del virus. Basta discriminazioni, rancori, frasi rivendicative o ritorsioni, perché il tema è sanitario e pertanto se il governo dirà che è tutto a posto, sarebbe un bel segnale per tutto il Paese poter ripartire insieme"."Il braccio di ferro tra Governo e Regioni sulla ripresa degli spostamenti all'interno del territorio nazionale è insensato e dannoso". Lo dichiara Giordano Masini della segreteria di Più Europa. "Aprire troppo presto la Lombardia e troppo tardi la Toscana o la Calabria è un rischio sia per la salute che per l'economia. Non possiamo permetterci di sbagliare ostinandoci a cercare una data buona per tutti, né di continuare a tenere nell'incertezza i cittadini e le imprese fino all'ultimo momento utile. Il Governo e le Regioni trovino soluzioni differenziate e razionalmente comprensibili nell'interesse di tutti"."Sulle riaperture dei confini fra le regioni annunciata per il 3 giugno, tocca al Governo decidere, è il Governo che ha i dati e il potere per farlo: tuttavia dico che bisogna stare attenti, non possiamo essere frettolosi". Lo dichiara il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, secondo cui "o si fa un provvedimento distinguendolo per regioni come Lombardia, Piemonte e Liguria che sono ancora più esposte al contagio delle altre, oppure, come sarebbe ragionevole, si aspetta un altro po' tutti, in attesa di maggiore uniformità dei dati".