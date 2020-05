Fase 2 Si allentano altri vincoli, riaprono anche alcuni negozi Lo prevede un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, Patuanelli che modifica il Dpcm del 26 aprile.

A partire dal 6 maggio potranno riaprire altre attività commerciali e produttive quali il commercio al dettaglio di natanti e biciclette; il noleggio di autocarri, veicoli pesanti, macchinari e attrezzature; nonché le attività di conservazione e restauro di opere d'arte e i servizi di toelettatura degli animali da compagnia. E' quanto deciso a seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri. Per questo sono stati aggiornati gli allegati del Dpcm del 26 aprile 2020. Il provvedimento, registrato dalla Corte dei Conti, verrà successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.Lavorare meno pur di continuare a lavorare. La crisi innescata dal coronavirus potrebbe abbattere il muro della settimana di 40 ore e già nel decreto di maggio potrebbe spuntare una norma che permetta di tagliare l'orario e convertirlo in formazione, magari puntando sul digitale, mantenendo però intatta la busta paga.Una nuova ipotesi che di sicuro piace ai sindacati, che il premier Giuseppe Conte ha chiamato a Palazzo Chigi proprio per illustrare i capisaldi del nuovo decreto, primo di una serie di incontri che si concluderanno mercoledì in tarda mattinata con chi sarebbe chiamato eventualmente ad applicare le nuove norme su lavoro e salario, cioè le imprese.Il Provvedimento potrebbe arrivare sul tavolo del consiglio dei ministri giovedì, o al massimo venerdì. Intanto iniziano a prendere una forma definitiva alcuni interventi, dallee gli, che dovrebbero salire a oltre 3 miliardi, al: la maggioranza sarebbe vicina a un'intesa sul reddito di emergenza come norma tempo, di due - tre mensilità, e che potrebbe cambiare norme in "contributo di emergenza" per rendere ancora più chiaro che si tratta di una misura temporanea e non strutturale.Il nuovo decreto in deficit per 55 miliardi avrà come pilastro la protezione del lavoro, conche sarà anche semplificata per accelerare gli accrediti in busta paga,per altre 9 settimane (per 14 miliardi),i (che per il mese di maggio salirà per i più danneggiati a 1000 euro) e, a partire da colf e badanti. Per evitare una emorragia di posti di lavoro sarannoper altri 3 mesi eper altri 2.Previsto inoltre a sostegno delle famiglie, altri 15 giorni dial 50% dello stipendio, disponibili fino al 30 settembre. Inoltre il governo è al lavoro anche sulle procedure per favorire lee su