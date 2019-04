Amsterdam Fca, Elkann: famiglia assicura impegno di lungo termine Nuova ed entusiasmante fase di sviluppo per l'industria dell'auto

La famiglia Agnelli "continuerà ad assicurare impegno di lungo termine e stabilità" al gruppo Fiat Chrysler. Lo ha affermato il presidente John Elkann, oggi durante l'assemblea annuale." Con il suo sostegno la mia famiglia ha accompagnato l'evoluzione di questa società negli ultimi 120 anni - ha aggiunto - ci siamo stati nei momenti più belli e anche in quelli più difficili. Continueremo a farlo, tanto più oggi che entriamo in una nuova ed entusiasmante fase di sviluppo per l'industria dell'auto"."Come in passato, siamo preparati a prendere decisioni e ad agire con coraggio e creatività per costruire un futuro solido e ricco di opportunità per Fca", ha detto Elkann."I prossimi 20 anni per l'auto saranno vivaci e ricchi di novità come lo furono i primi 20 anni. Siamo pronti a costruire questi futuro, con tecnologie utili a prezzi accessibili" ha dichiarato il presidente di Fca.L'assemblea di Fca ha approvato il bilancio 2018, deliberando la distribuzione di un dividendo di 0,65 euro per azione, e ha rinominato i consiglieri del gruppo. Nel Consiglio di amministrazione entra inoltre il direttore finanziario Richard Palmer, che sarà consigliere esecutivo. "È consuetudine in altre aziende che chi riveste la posizione di direttore finanziario sia anche consigliere - ha spiegato il presidente John Elkann - Palmer è in Fca da anni, parlando con Manley abbiamo pensato che fosse un valore aggiunto averlo in consiglio. Lui ha allargato le competenze, sta seguendo una serie di attività, è un valore per l'azienda e un rafforzamento per il board, siamo contenti per questa opportunità di eleggerlo in consiglio".L'accordo tra Fca e Tesla per evitare le multe sulle emissioni "è su più anni". Lo ha detto l'amministratore delegato di Fiat Chrysler, Mike Manley, all'assemblea degli azionisti. "Il costo dell'accordo - ha sottolineato Manley - è un tema commerciale, i costi sono dati che non vanno divulgati. Vanno mantenuti all'interno dell'azienda per proteggere l'accordo con Tesla"."Il closing della vendita di Marelli è sulla buona strada per essere completato in questo trimestre", ha affermato inoltre Mike Manley. Il ricavato, ha spiegato "sarà di circa 6 miliardi di euro, cifra che ci consentirà di rafforzare il nostro bilancio e allo stesso tempo di ricompensare i nostri azionisti con un dividendo straordinario di 2 miliardi, che prevediamo di pagare al termine della transazione ed è soggetto all'approvazione del consiglio".