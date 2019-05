La fusione Fca-Renault, Elkann: "Saremo il terzo più grande produttore. Nessuno stabilimento sarà chiuso" Il presidente di Fca: queste operazioni si possono fare e portano benefici a tutti

Condividi

Dieci anni dopo Chrysler "abbiamo cominciato questa nostra proposta con Renault: 10 anni hanno trasformato Fca e Chrysler in uno dei più grandi operatori automobilistici nel mondo, auspico siano altrettanti quelli che abbiamo davanti, perché con Renault creeremo il terzo più grande produttore e con il partner giapponese Nissan e Mitsubishi il più grande al mondo". Lo ha detto John Elkann presidente di Fca, commentando l'operazione annunciata."Nessun impatto, non ci sono chiusure di stabilimento", ha poi ribadito Elkann, aggiungendo: "Siamo molto incoraggiati da quello che si potrà fare insieme: il settore dell'automobile è in fortissimo mutamento, Fiat è nata 120 anni fa, la mia famiglia è legata ad essa da allora" ricorda Elkann, e come con Chrysler "abbiamo voluto partire con coraggio, come abbiamo fatto nel 2009"."Queste operazioni - conclude Elkann ricordando l'operazione con Chrysler - si possono fare e portano benefici a entrambi i Paesi".