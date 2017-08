Federalberghi, in vacanza 34,4 milioni di italiani Agosto il mese preferito, il mare la meta più gettonata, dieci giorni la durata media della vacanza

Condividi

Ottima performance per il turismo estivo: aumentano del 3,2% rispetto allo scorso anno gli italiani in vacanza tra giugno e settembre. Secondo l'indagine di Federalberghi, ammontano a 34,4 milioni gli italiani (maggiorenni e minorenni) in viaggio questa estate, pari al 56,6% dei connazionali. La spesa media complessiva stimata (comprensiva di viaggio, vitto, alloggio e divertimenti) risulta in calo rispetto al 2016, passando da 869 a 838 euro (-3,57%). Il giro di affari si attesta sui 22 miliardi di euro, in crescita del 2,2% rispetto al 2016."Il bilancio positivo dei mesi di giugno e luglio e le previsioni relative ai mesi di agosto e settembre confermano che l'estate 2017 sarà caratterizzata da un'ottima performance", commenta il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca. Agosto rimane il mese per eccellenza dedicato alle vacanze - spiega Bocca - ma si rileva anche un'apprezzabile crescita del mese di settembre, scelto dal 12,4% degli italiani (contro il 9,2% del 2016).Secondo lo studio (effettuato con il supporto tecnico dell'Istituto Acs Marketing Solutions), la durata media della vacanza principale resta stabile a 10 notti. In calo il dato riferito al complesso delle vacanze estive (10 notti rispetto alle 11 del 2016), in seguito alla riduzione del numero medio di vacanze che ciascun italiano si concederà nel corso dell'estate (1,3 contro 1,4 del 2016).Nel 78,6% dei casi (più di 27 milioni di persone) gli italiani rimarranno in Italia (contro il 74,5% del 2016), mentre nel 21,2% dei casi (quasi 7,3 milioni) andranno all'estero.Il mare resta la meta preferita per il 68,3% dei vacanzieri: quasi il 51% sceglie le coste della Penisola o delle due isole maggiori, mentre quasi il 18% si riversa nelle isole minori. Seguono la montagna con il 10% delle preferenze, le località d'arte maggiori e minori con il 5,8%, le località lacuali con il 3,2% e le località termali e del benessere con il 2,1%.I 7,3 milioni di connazionali che si recheranno oltre confine visiteranno soprattutto le grandi capitali europee (40,6%) e le località marine (stabili al 14,2%).Diminuisce il numero delle persone che non faranno neanche un giorno di vacanza tra giugno e settembre. Si tratta del 43,1% della popolazione, pari a 24,2 milioni di individui (contro i 27,5 milioni del 2016). Si resta a casa principalmente per motivi economici (55% dei casi), per impedimenti familiari (18%) e di salute (16%), per timori legati alla sicurezza (10%) ed al lavoro (9%). Il 6%, infine, dichiara invece che farà vacanza in un altro periodo dell'anno.