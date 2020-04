Tennis, l'idea di Federer: una sola associazione per uomini e donne Fondere Atp e Wta, la proposta dello svizzero piace anche a Nadal

I agree with you, It’s too confusing for the fans when there are different ranking systems, different logos, different websites, different tournament categories. https://t.co/zX4XTr9Rr0 — Roger Federer (@rogerfederer) April 22, 2020

Roger Federer lancia una idea rivoluzionaria nel mondo del tennis: la fusione tra Atp e Wta: "Mi chiedo solo ... sono l'unico a pensare che ora è il momento per il tennis maschile e femminile di unirsi e andare avanti insieme?".Federer, via Twitter, ha precisato: "Sto immaginando una fusione tra Atp e Wta", le due associazioni di tennisti professionisti, maschile e femminile. "Non sto parlando di unire la concorrenza sul campo, ma di unire i due organi di governo che sovrintendono ai tour professionali maschili e femminili".A causa dell'emergenza coronavirus, Atp e Wta pochi giorni fa hanno lanciato un nuovo format sulle loro piattaforme digitali per tenere insieme il mondo del tennis in questo periodo di crisi. Ma lo stesso Federer, rispondendo ai fan, ha sottolineato che al momento l'offerta è troppo confusa per gli appassionati dato che ci sono "diversi sistemi di classifica, diversi loghi, diversi siti web e diverse categorie di tornei":La proposta della stella svizzera è stata subito accolta positivamente dal suo amico, avversario di memorabili sfide, come Rafael Nadal che con Federer ha condiviso opinioni nel corso di una diretta Instagram: "Hey Roger, come sai dalle nostre discussioni, sono completamente d'accordo che sarebbe grandioso uscire da questa crisi mondiale unendo tennis maschile e femminile in un'unica organizzazione".Secondo Federer, infatti, l'attuale modello è troppo dispersivo e disorienta i tifosi.