Tennis ​Federer tornerà in campo a Stoccarda a metà giugno

Roger Federer tornerà in campo al torneo di Stoccarda, in programma dal 14 giugno. Lo ha reso noto il responsabile delll'appuntamento tedesco Edwin Weindorfer.Il campione svizzero a gennaio aveva vinto gli Australian Open, ma aveva deciso di saltare tutta la stagione sulla terra battuta per prepararsi per Wimbledon.Federer, che punta all'ottavo titolo nel Regno Unito, giocherà oltre che a Stoccarda anche ad Halle, consueto torneo preparatorio.