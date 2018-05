Femminicidio Uccide ex, poi si toglie la vita nel Pisano. Gabrielli: la questione è culturale Il dramma è accaduto a San Miniato in provincia di Pisa. Zini, 25enne giocatore di Serie D, ha costretto la vittima a salire sulla sua auto, poi la lite che è degenerata in omicidio-suicidio. Necessaria azione di prevenzione culturale per il capo della Polizia Franco Gabrielli

di Tiziana Di Giovannandrea La concezione proprietaria delle persone porta a tragedie. In questo modo il capo della Polizia Franco Gabrielli sintetizza il movente che ha spinto Federico Zini ad uccidere la sua ex fidanzata Elisa Amato e poi a suicidarsi."Credo che sia anche qui, come in altri campi, una questione culturale: fino a che ci sarà una concezione proprietaria delle persone e degli affetti queste tragedie continueranno ad esserci" ha detto Gabrielli commentando il dramma avvenuto a San Miniato (Pisa). "C'è un profilo di prevenzione di polizia, giudiziaria - ha aggiunto - ma c'è soprattutto un'azione di prevenzione culturale che tutti devono fare, tutte le istituzioni, tutte le agenzie che sono preposte alla formazione e all'educazione in questo paese".Gli investigatori intanto sono al lavoro per ricostruire la dinamica precisa dell'omicidio della trentenne Elisa Amato, uccisa a colpi di pistola dall'ex fidanzato, il calciatore che il 27 maggio avrebbe compiuto 25 anni, Federico Zini, che poi si è tolto la vita con la stessa arma.Manca solo di collocare il momento della morte della giovane, che risiedeva a Prato e lavorava come commessa a Firenze. Non è chiaro, al momento, se Zini l'abbia uccisa sotto casa a Prato, intorno alle 3 della notte scorsa, e abbia poi portato con sé il cadavere della ragazza fino a un parcheggio a San Miniato (Pisa), città dove il venticinquenne abitava e dove sono stati ritrovati alle 9 di questa mattina i due corpi all'interno dell'auto del padre di lei, o se sia stata costretta a salire in auto e sia stata poi ammazzata nello stesso parcheggio.La prima versione è suffragata dalla testimonianza di alcuni vicini di casa di Elisa che hanno sentito i due litigare e poi degli spari, prima di vedere un'auto che sfrecciava via a tutta velocità. Proprio i vicini hanno dato l'allarme al 112. I Carabinieri hanno iniziato le ricerche concluse con il ritrovamento dei cadaveri. Sarà l'esame autoptico a stabilire con esattezza l'ora dell'omicidio e del suicidio. La pistola usata dal venticinquenne era regolarmente detenuta dal giovane per uso sportivo. Non risulta che tra i due, dopo la fine della relazione, ci fossero stati litigi. Più volte Zini avrebbe provato a riavvicinarsi alla ex senza riuscirvi. Non risultano denunce da parte di Elisa Amato. Sui profili social dei due giovani non ci sarebbe traccia di rancori e segni di depressione che possano motivare il gesto del ragazzo.