Ancora una donna uccisa tra le mura domestiche, indaga la polizia Donna uccisa in casa a Milano, si indaga in famiglia, fermato il marito Squadra Mobile e Scientifica di Milano al lavoro per scoprire il colpevole dell'ennesimo femminicidio avvenuto all'interno di una abitazione. Fermato un uomo, il marito non convivente della donna di 59 anni uccisa a colpi di coltello

Via San Giacomo, Milano

Sta assumendo i contorni di una tragedia maturata in famiglia l'assassinio di una donna di 59 anni trovata uccisa a colpi di arma da taglio in un appartamento di via san Giacomo, alla periferia di Milano. Gli agenti della Questura hanno preso in consegna il marito che da qualche tempo non vivrebbe con lei e la cui posizione è al vaglio di investigatori e inquirenti. La Poliza di Stato è intervenuta questa notte, intorno alle 2, in un appartamento di via San Giacomo, in zona Chiesa Rossa, a Sud di Milano. Gli agenti sono intervenuti su richiesta del 118 e del 115, allertati dalla figlia della donna che non riusciva ad aprire la porta dello stabile per rientrare in casa. Gli agenti della polizia non hanno potuto fare altro se non constatare di trovarsi in presenza dell'ennesimo femminicidio. Al loro arrivo sul luogo dell'assassinio la donna di 59 anni era già morta in seguito a diverse ferite da arma da taglio disseminate su larga parte del corpo. La Squadra Mobile e la Scientifica sono ancora al lavoro per cercare di ricostruire esattamente l'accaduto, ma la vicenda appare tristemente destinata ad aumentare la lunga lista delle donne uccise da mariti o compagni violenti.