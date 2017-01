Parma, duplice omicidio nel club di scambisti: un fermo Fermato l'ex compagno della donna argentina uccisa il 27 dicembre

Un uomo è stato fermato per il duplice omicidio di Luca Manici, alias Kelly, e Gabriela Altamirano. La transessuale di 47 anni di Parma e la donna argentina di 45 anni erano state ritrovate morti in un club a luci rosse alle porte di Parma il 27 dicembre.Gli agenti della Squadra mobile si sono recati nel reparto di Diagnosi e cura dell'ospedale Maggiore di Parma per porre in stato di fermo Samuele Turco, 42 anni ex compagno di Gabriela. La polizia aveva seguito da subito la pista del movente passionale, anche perché l'assassino aveva infierito in particolare sull'argentina con un coltello e poi strangolandola con un cappio. Kelly sarebbe stata assassinata per eliminare un testimone e forse per vendetta perché l'Altamirano frequentava il suo club anche dopo la separazione da Turco avvenuta qualche settimana prima. Sul profiloFacebook il 42enne aveva esplicitato il malessere per la fine della storia e il fatto che la donna frequentasse il circolo per scambisti.