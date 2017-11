MONDO

In Transcarpazia Le ferrovie ucraine sono messe male: tocca ai passeggeri spingere i convogli I viaggiatori hanno dovuto spingere il treno per metterlo in moto

Scarseggia il carburante e le locomotive sono obsolete. Allora spetta ai passeggeri mettere in moto il convoglio ferroviario, come è capitato recentemente nella stazione ferroviaria di Kvasy, nella regione ucraina di Transcarpazia. Il convoglio ferroviario si è fermato e non è più ripartito. È toccato ai viaggiatori spingerlo per provare a rimetterlo in moto. "La manodopera costa meno del diesel" – hanno commentato alcuni utenti in rete.

