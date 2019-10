La 14a edizione della rassegna ​Festa Cinema Roma, a "Santa subito" di Piva il premio del pubblico Bnl Si racconta la storia dell'assassinio di Santa Scorese, giovane attivista cattolica pugliese barbaramente uccisa da uno stalker il 15 marzo 1991 nel Barese

Il regista Alessandro Piva e il cast di 'Santa Subito' (Ansa)

Condividi

È "Santa subito" di Alessandro Piva il film vincitore del Premio del Pubblico BNL della 14a edizione della Festa del Cinema di Roma.Il documentario, che racconta la storia dell'assassinio di Santa Scorese, giovane attivista cattolica pugliese barbaramente uccisa da uno stalker il 15 marzo 1991 nel Barese, ha sbaragliato una concorrenza agguerrita, da Scorsese ad Edward Norton, mostrando di essere stato molto apprezzato dal pubblico.Oltre a documentari e serie tv, Piva (Salerno, 1966) ha all'attivo quattro lungometraggi: "LaCapaGira", presentato al Festival di Berlino, vincitore di numerosi premi tra i quali il David di Donatello, il Nastro d'Argento, il Ciak d'Oro, il Dolly D'oro 2000 e il premio per la miglior colonna sonora al Festival Internazionale Cinema Jove di Valencia; "Mio cognato", presentato al Festival di Locarno, tre candidature ai Nastri d'Argento 2004, "Premio Zanchi" alle Giornate Professionali di cinema a Sorrento; "Henry", presentato in concorso al Festival di Torino 2010, Premio del Pubblico, e "Milionari" presentato al Festival del cinema di Roma e in selezione ufficiale al Festival Internazionale di Shanghai, una candidatura ai Nastri d’Argento 2016.Nella conferenza stampa finale della Festa, il direttore artistico Antonio Monda e Laura Delli Colli, presidente della Fondazione cinema per Roma (oltre che del Sindacato nazionale dei giornalisti cinematografici) si sono detti entusiasti della manifestazione. E "lasciano parlare" i numeri: +10% di biglietti venduti, + 18% incassi in biglietteria, +13% di giornalisti accreditati, +9% di incassi dagli accrediti e +7% di ingressi tra pubblico e accreditati.