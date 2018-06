"Montecitorio a Porte Aperte" Festa a piazza Montecitorio. Fico assiste a concerto della Fanfara della Polizia Nel repertorio, l'Inno nazionale e l'Inno europeo

"La Repubblica non è qualcosa di scontato, ma si conquista ogni giorno. Si compie ogni qualvolta la voce del popolo viene rispettata dai Palazzi". Così il Presidente della Camera, Roberto Fico, parlando a braccio, in piazza Montecitorio dove - in occasione dell'evento 'Montecitorio a Porte Aperte' - si è esibita la Fanfara della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Secondino De Palma.La Fanfara della Polizia di Stato ha l'obiettivo di proseguire l'opera di promozione e diffusione dei valori della legalità attraverso la cultura musicale. Il suo repertorio spazia nei diversi generi, tra la tradizione ed il moderno, indice di un elevato grado di versatilità e professionalità. Attualmente, è composta da circa cinquanta musicisti. Il repertorio odierno prevede tra l'altro l'esecuzione dell'Inno nazionale e dell'Inno europeo.