Festa cinema Roma, Mattarella a proiezione 'Irishman' con Scorsese

Un lungo applauso ha accolto l'arrivo di Sergio Mattarella alla Festa del Cinema di Roma. Il Presidente della Repubblica, reduce dalla visita in Usa, è giunto all'Auditorium accompagnato dalla figlia per assistere alla proiezione di The Irishman, il nuovo film di Martin Scorsese.Mattarella ha scambiato una calorosa stretta di mano con il regista, seduto in prima fila accanto al direttore artistico della Festa Antonio Monda.