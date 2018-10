Tante le iniziative per festeggiarli in tutta Italia Festa dei nonni: rispettate gli anziani, sono saggi. Ascoltate sempre quello che dicono Sono oltre 12 milioni i nonni in Italia. Il nostro è il paese europeo con la più alta percentuale di nonni che si occupano di un nipote, quasi il 26% mentre i genitori sono al lavoro. Sono uno strumento del welfare fra i più efficaci in Italia. Messaggi di auguri dala presidente del Senato, Casellati e dal ministro della Famiglia, Fontana

"La festa di oggi ha un grande valore simbolico. I nonni rappresentano una risorsa insostituibile per le famiglie nella crescita dei figli e hanno un ruolo fondamentale per la società. Più di tre milioni di nonni si occupano dei nipoti contribuendo alla loro formazione. Attraverso i nonni si attua una fruttuosa continuità educativa fra le generazioni, perché non si può costruire il futuro se non si hanno solide radici nel passato". E' quanto dichiara la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione della Festa dei nonni, istituita con apposita legge nel 2005. Negli Stati Uniti, invece, la Festa è stata istituita nel lontano 1978, e si festeggia nel mese di settembre."Custodi della memoria collettiva, e perciò interpreti privilegiati di quell'insieme di ideali e di valori comuni che reggono e guidano la convivenza sociale. Escluderli è come rifiutare il passato, in cui affondano le radici del presente, in nome di una modernità senza memoria". Con le parole di Papa Giovanni Paolo II rivolgo il mio augurio a tutti i nonni, angeli custodi della famiglia. Festa dei nonni", dice il ministro per la Famiglia e le disabilità Lorenzo Fontana.Durante questa giornata - istituita per ricordare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie - sono state promosse diverse iniziative un po' in tutta Italia. A Roma circa mille nonni e nipoti saranno a Piazza del Popolo, per festeggiare insieme in un colorato girotondo, alla presenza del testimonial della campagna Lino Banfi. Come ogni anno l'iniziativa è promossa da Senior Italia FederAnziani, attraverso l'omonima Fondazione: "vogliamo in questo modo - dicono - ricordare il valore insostituibile che i Senior costituiscono per la nostra società e per esprimere la gratitudine verso di loro attraverso un contributo concreto al miglioramento della loro vita". Il testimonial dell'incontro capitolino, Lino Banfi - il 'nonno più amato d'Italia' grazie alla fiction di successo targata Rai, "Un medico in famiglia", per l'occasione ha lanciato un messaggio.Sono oltre 12 milioni i nonni in Italia. Il nostro è il paese europeo con la più alta percentuale di nonni che si occupano di un nipote, quasi il 26% mentre i genitori sono al lavoro. Sono uno strumento del welfare, fra i più efficaci in Italia negli ultimi anni. Ogni 100 giovani ci sono 157,5 anziani. È l’indice di vecchiaia in Italia, cresciuto di oltre 14 punti percentuali fra il 2005 e il 2015.