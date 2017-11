Roma Festival Barocco, X Edizione Musica barocca protagonista tra Roma, Milano e Frascati Concerti e incontri musicologici in palazzi nobiliari, chiese, oratori e biblioteche monumentali. Una ventina di appuntamenti dal 19 novembre al 19 dicembre. Si parte in diretta su Radio3 dal Quirinale con una Messa a otto voci di Girolamo Frescobaldi

di Nicola Iannello Un mese nel segno della musica barocca. Promette scintille la decima edizione del Roma Festival Barocco, che coinvolgerà anche Milano e Frascati, dal 19 novembre al 19 dicembre. Concerti e incontri musicologici che avranno per scenario palazzi nobiliari, chiese, oratori e biblioteche monumentali. Il programma del 2017 presenta musiche inedite o di rara esecuzione, affidate a prestigiosi esecutori, noti per la vasta attività discografica e concertistica internazionale.Il Festival si aprirà con una preziosa anteprima: dalla Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale, il 19 novembre, alle ore 12 in diretta su RAI Radio3, sarà eseguita la Messa a otto voci “Sopra l’Aria della Monica” di Girolamo Frescobaldi. Partendo da un prezioso manoscritto, appartenente alla Basilica di San Giovanni in Laterano, l’esecuzione seguirà il rito liturgico seicentesco della Basilica. Protagonista l’Ensemble ‘Festina Lente’, diretto da Michele Gasbarro. Replica nel pomeriggio in Santa Maria dell’Anima.Seguirà un ricco calendario di 19 concerti, con l’esecuzione delle Cantate inedite di G.B. Lulier, le Messe in doppio coro di Giovanni Pierluigi da Palestrina, secondo l’edizione del 1601, le Sonate inedite di C. Mannelli, Cantate inedite di F. Gasparini , F. Surante, M. Bisso e la partecipazione di grandi organici strumentali e solisti internazionali, quali Enrico Baiano, Francesca Boncompagni, Federico Guglielmo, Luc Ponet e l’Ensemble Emelthée, Sonia Prina ed Enrico Onofri, Lorenzo Ghielmi.Da non perdere la masterclass di Enrico Baiano sul Clavicembalo ben temperato di Bach giovedì 23 all’Università di Tor Vergata a Roma, proposto poi in esecuzione integrale il giorno seguente nella Chiesa di San Girolamo della Carità. La Missa ‘Fratres ego enim accepi’ a 8 voci del Palestrina verrà eseguita dal Coro Musicanova e dal Coro Eos, diretti da Fabrizio Barchi nella Basilica di Santa Cecilia a Roma sabato 25 novembre e il giorno successivo nella Chiesa di Gesù a Frascati. Altro ghiottissimo evento il concerto del contralto Sonia Prina con l’ Orchestra Barocca Italiana diretta da Enrico Onofri, martedì 28 novembre nella Sala Accademica del Conservatorio Santa Cecilia di Roma: musiche di Haendel e Vivaldi, di cui la Prina è rinomata interprete. L’Orchestra Barocca della Suola Civica di Milano, diretta da Lorenzo Ghielmi si esibirà sabato 2 dicembre al Castello Sforzesco di Milano e domenica 3 in Santa Maria dell’Anima nella Capitale.Chiusura martedì 19 dicembre in San Luigi dei Francesi a Roma, con il Coro Émelthée e Concerto Romano, che sotto la guida di Alessandro Quarta si cimenteranno nella prima esecuzione in tempi moderni di brani di musica sacra romana nei primi anni del ‘700, di autori quali P.P Bencini, P. Cannicciari, Q. Colombani, G, B. Casali, G. Giorgi.