Cinema Il brasiliano "Pacificado" trionfa al 67° Festival di San Sebastián

Il regista vincitore, Paxton Winters

Il brasiliano "Pacificado", diretto dallo statunitense Paxton Winters, ha vinto la Conchiglia d'oro per il miglior film al 67° Festival di San Sebastián. Questo il verdetto della giuria internazionale, presieduta dal regista e produttore irlandese, Neil Jordan.Co-prodotto dall'americano Darren Aronofsky, mette a fuoco la violenza nelle favelas di Rio, all'indomani dei Giochi olimpici. Il film completa il successo ottenendo anche la conchiglia d'argento per il migliore attore al protagonista, Bukassa Kabengele, e il premio per la fotografia a Laura Merians.Premio Speciale della giuria al francese "Proxima", diretto da Alice Winocour ed interpretato da Eva Green nel ruolo di un'astronauta impegnata in un programma spaziale di un anno. La missione la terrà lontana dalla figlia, mettendola alla prova come donna e come genitore.Conchiglia d'argento per la regia agli spagnoli Aitor Arregi, Jon Garaño, Jose Mari Goenaga per "La trinchera infinita". Il film, sulle ferite della Guerra civile, ottiene anche il riconoscimento per la migliore sceneggiatura, che va a Luiso Berdejo e Goenaga, e il premio Fipresci della critica internazionale.La Conchiglia d'argento per la migliore interpretazione femminile va ex aequo alla spagnola Greta Fernández, per "La hija de un ladrón", sulle relazioni tra padre e figlia, diretto dall'esordiente Belén Funes, e alla tedesca Nina Hoss per "The audition", diretto da Ina Weisse, che racconta le vicende di un'insegnante di violino.Nella sezione dedicata alle opere prime o seconde, "New directors", vince il cileno "Algunas bestias", diretto da Jorge Riquelme, con Paulina García e Alfredo Castro, su una famiglia abbandonata in una piccola isola, mentre una menzione speciale va a "Sister", di Svetla Tsotsorkova (Bulgaria-Qatar).Nella sezione "Horizontes latinos", si impone l'argentina Romina Paula con "De nuevo otra vez", con menzione speciale a "La bronca", diretto da Diego Vega e Daniel Vega (Perù-Colombia).La sezione Zabaltegi-Tabakalera, dove concorrono lungometraggi, corti, documentari e serie, vede il successo della tedesca Angela Schanelec, per "I was at home, but", già premiato alla Berlinale, con menzione speciale al francese Damien Manivel per "Isadora's children", film entrato nel palmarès a Locarno.Il premio del pubblico va al francese "Hors normes", di Olivier Nakache ed Éric Toledano, mentre miglior film europeo è "Sorry we missed you", di Ken Loach.