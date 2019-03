ITALIA

2019/03/25 09:45

Grottaferrata Fiamme gialle scoprono casa di cura abusiva, all'interno anche la salma di una 90enne La titolare - una 62enne di Velletri - non è stata in grado di esibire né il certificato di morte né alcun documento identificativo. Nel corso delle perquisizioni, sono stati sequestrati pure medicinali scaduti, piani terapeutici per la somministrazione dei farmaci, scarse quantità di cibo, peraltro di pessima qualità e in parte scaduto

​Pavia: maltrattamenti ad anziani in casa di cura, due arresti Bologna, maltrattavano anziani in casa famiglia: quattro misure cautelari Condividi I finanzieri del Comando provinciale di Roma impegnati nell'operazione "Dark Assistance" hanno sequestrato una casa di cura completamente abusiva, ricavata all'interno di un lussuoso resort sulle colline dei Castelli Romani, a Grottaferrata. Nella struttura, all'interno di piccoli bilocali, sono stati trovati cinque anziani in precarie condizioni igienico-sanitarie e la salma di una ultranovantenne, per il quale la titolare - una 62enne di Velletri - non è stata in grado di esibire né il certificato di morte né alcun documento identificativo.



La donna è, allo stato, indagata per omicidio colposo e maltrattamenti e violazioni al testo unico sulle leggi sanitarie: nel corso delle perquisizioni, sono stati sequestrati pure medicinali scaduti, piani terapeutici per la somministrazione dei farmaci, scarse quantità di cibo, peraltro di pessima qualità e in parte scaduto, documentazione extra-contabile relativa ai pagamenti delle rette mensili.

