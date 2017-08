L'Abruzzo continua a bruciare. Fiamme anche in Calabria e Campania

Condividi

"Oggi sarà un'altra giornata di passione, come quella di ieri dalla quale usciamo completamente sconfitti da condizioni del terreno e meteorologiche terribilmente sfavorevoli. Il fronte di fuoco ormai interessa 3 comuni differenti e non so più ormai quanto possa servire chiedere di raddoppiare o triplicare i mezzi e gli uomini, cosa che in ogni caso continuerò a fare". E' quanto scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco di Antrodoco (Rieti), Alberto Guerrieri, in merito all'incendio che dalla scorsa settimana sta interessando il Monte Giano e che ha già distrutto la pineta 'Dux'.



"Per quanto mi riguarda - aggiunge il primo cittadino - concentrerò i miei sforzi sull'incolumità dei cittadini e sulla salvaguardia delle loro case, quindi ho chiesto alla Protezione civile di mettersi a presidio della statale 17 con i suoi 2 moduli affiancando le squadre dei Vigili del fuoco. Ringrazio i volontari, i militari, i Vigili del fuoco ed i semplici cittadini che ieri hanno tentato la bonifica del territorio ma chiederò di sospendere questo tipo di attività fino a quando non ci siano condizioni di sicurezza migliori. Ho infine dato disposizione ai vigili urbani e a tutte le forze dell'ordine - conclude il sindaco di Antrodoco - di incrementare i controlli su tutte le strade di accesso ai boschi, e' incredibile che nonostante il disastro i piromani siano ancora in azione".



Brucia la Calabria

Fiamme anche in Calabria: è proseguito per tutta la notte il lavoro degli operatori impegnati nello spegnimento dei numerosi incendi appiccati su tutto il territorio calabrese. La Protezione Civile regionale ne segnala stamane 46. Il fronte del fuoco attraversa tutta la regione, investendo le province di Cosenza, dove la situazione appare più complessa, Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio. L'emergenza, che si protrae ormai dall'inizio dell'estate, ha richiesto l'impiego di mezzi aerei oltre a squadre di "Calabria Verde" (l'azienda forestale regionale), Vigili del Fuoco, volontari, uomini delle forze dell'ordine. Ieri il presidente della Regione, Mario Oliverio, ha reso noto di aver avuto un colloquio telefonico con il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, chiedendo l'intervento dell'Esercito a supporto del dispositivo antincendio. Il governatore ha anche chiesto l'invio di altri aerei da parte della Protezione Civile nazionale.



Rogo doloso a Scampia

Ed è andato avanti per tutta la notte il lavoro dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio divampato nel pomeriggio di ieri nel campo nomadi di via Cupa Perillo, nel quartiere napoletano di Scampia. Quasi tutte le baracche occupate dai nomadi sono andate distrutte dalle fiamme, alimentate anche dai rifiuti abbandonati lungo le strade adiacenti. Il fumo nero e denso ha invaso non solo il quartiere di Scampia ma anche gli altri centri abitati della zona, come Melito e Giugliano. Secondo il sindaco de Magistris l’incendio è di origine dolosa. "L'area interessata - ha aggiunto - e' vastissima ed anche l'autoparco della nostra azienda di igiene urbana, Asia, ha subito danni enormi, con circa una ventina di automezzi distrutti dalle fiamme. Dal momento che l'area di Cupa Perillo era anche interessata in queste settimane da interventi istituzionali e sociali importanti che si stanno realizzando e che sono decisivi e' assai sospetta la tempistica degli incendi, con piu' focolai in diversi punti. E' assolutamente necessario individuare i responsabili di questa azione criminale che ha prodotto danni ambientali e materiali devastanti e che poteva anche attentare alla vita di persone ed anche bambini. Enorme ed assai faticoso è stato il lavoro dei soccorritori, ancora in corso, ai quali va il mio sentito ringraziamento. In questa estate di fuoco - ha concluso de Magistris - non ci e' mancato nulla, sempre in prima linea su miriadi di fronti durissimi".