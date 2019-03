Mercati L’inattesa fiducia in Germania attenua il calo delle borse europee

di Marzio Quaglino In un clima poco propenso all’ottimismo il dato Ifo sulla fiducia delle imprese in Germania, migliore delle aspettative, porta un modesto sostegno agli indici. Milano riesce a porsi appena sopra la parità (+0,13%).Variazioni negative minime per Francoforte e Parigi, mentre Londra sull’onda della Brexit cede lo 0,60%. Milano riesce a fare meglio grazie ad alcuni titoli del listino che viaggiano controcorrente. E’ il caso di Campari (+4,25%) rafforzata dal giudizio positivo di una banca d’affari, mentre le ipotesi di un accorpamento spingono Fiat Chrysler (+2,22%) e la controllante Exor (+1,18%).Ancora tensione sui titoli di Stato. Lo spread con i Bund tedeschi è risaliito a 249 punti base per effetto di un rendimento del decennale al 2,48%. Sul valutario l’euro continua a subire il rafforzamento del dollaro con il cambio a quota 1,1322.