Filippine, tempesta tropicale su Mindanao: oltre 200 morti

Oltre 200 morti e decine di dispersi. È questo il bilancio del passaggio della tempesta tropicale Tembin nel sud delle Filippine, che ha provocato alluvioni, frane e inondazioni nell'isola di Mindanao, la seconda più grande dell'arcipelago. La tempesta ha colpito soprattutto, venerdì sera, la zona nord occidentale di Mindanao, e si dirige adesso verso l'isola di Palawan, nell'ovest del Paese, dove è stata innalzata l'allerta.Il servizio meteorologico delle Filippine, Pagasa, nel suo ultimo bollettino indica che la tormenta, che chiama Vinta, si sta dirigendo rafforzata verso Palawan, dove porterà piogge tra moderate e forti, accompagnate da venti a 80 chilometri orari. E invita per questo la popolazione dell'isola di Palawan a prendere precauzioni in vista di possibili alluvioni. Il Pagasa prevede poi che la tempesta abbandonerà l'arcipelago delle Filippine e si addentrerà domenica mattina nel Mar cinese meridionale.La provincia più colpita è quella di Lanao del Nord, con almeno 62 morti e diversi danni materiali, che hanno portato il governo provinciale a dichiarare lo stato di emergenza. A mezzogiorno la vice-governatrice provinciale, Maria Cristina Atay, ha allertato che i morti potrebbero salire fino a 80 quando le squadre di salvataggio avranno terminato il recupero dei corpi, secondo quanto riporta la televisione Abs-Cbn. Le zone più colpite si concentrano in 11 Comuni della provincia, dove l'innalzamento delle acque ha costretto a evacuare oltre 19mila persone, che sono state trasferite in 30 centri di accoglienza.Altra provincia colpita è quella di Zamboanga del Nord, a ovest di Lanao del Nord, dove sono stati registrati almeno 47 morti e 15 dispersi. La portavoce dell'Agenzia nazionale per la prevenzione dei disastri, Romina Marasigan, riferisce che 18 delle vittime sono morte annegate a Sibuco, mentre altre 17 sono rimaste uccise a Guatalac a causa di smottamenti. Otto persone sono morte inoltre a Salug, dove sono stati inghiottiti dall'acqua mentre, durante l'evacuazione, hanno provato a rientrare in casa per recuperare alcuni oggetti.Vittime inoltre nella provincia di Lanao del Sud: sono almeno 18, ma le autorità si aspettano che il bilancio peggiorerà man mano che le squadre di soccorso arriveranno nelle zone isolate e di difficile accesso. E cinque persone sono morte poi nella provincia di Bukidnon, nell'area centrale di Mindanao.Tembin è giunta nelle Filippine due giorni dopo che un'altra tempesta tropicale, Kai-Tak, aveva colpito la regione centrale dell'arcipelago, provocando 41 morti e 45 dispersi e costringendo decine di migliaia di persone a lasciare le loro case. Kai-Tak ha provocato inoltre danni a infrastrutture e agricoltura per circa 1.500 milioni di pesos, pari a circa 29 milioni di dollari.Fra 15 e 20 tifoni colpiscono ogni anno le Filippine durante la stagione delle piogge che, in generale, comincia a maggio o giugno e si conclude a novembre o dicembre. Il tifone Haiyan, uno dei più potenti mai registrati nelle Filippine, colpì il Paese a novembre del 2013 con raffiche di vento fino a 315 chilometri orari e si lasciò dietro 6.300 morti e oltre mille dispersi, oltre che 14 milioni di persone che hanno dovuto fare i conti con danni materiali.