A processo anche il deputato di destra Marc Joulaud Fillon rinviato a giudizio per appropriazione indebita, la moglie Penelope per complicità L'apertura dell'inchiesta - più di due anni fa - portò alla caduta dell'ex primo ministro francese e interruppe la corsa al comando nelle elezioni presidenziali del 2017

Comprendre les affaires impliquant François et Penelope #Fillon https://t.co/pJaljsN3d2 — Le Monde (@lemondefr) 23 aprile 2019

Più di due anni dopo l'apertura dell'inchiesta che ha portato alla caduta dell'ex primo ministro francese Francois Fillon, i giudici inquirenti hanno ordinato un processo per lui e sua moglie Penelope. Questo clamoroso caso aveva fermato la corsa al comando nelle elezioni presidenziali del 2017 di Fillon, candidato favorito di destra nei sondaggi, ma alla fine eliminato nel primo turno, prima della vittoria di Emmanuel Macron.I tre giudici del centro finanziario di Parigi hanno inviato la coppia, così come l'ex sostituto di Fillon all'Assemblea nazionale, Marc Joulaud, alla corte penale, ha detto una fonte giudiziaria, confermando le notizie pubblicate dal quotidiano Le Monde.Secondo una fonte vicina al caso, l'ex primo ministro deve rispondere per "appropriazione indebita", "complicità e dissimulazione" del crimine, "complicità e occultamento di abuso di beni sociali" e "violazione degli obblighi dichiarativi dell'Alta Autorità per la trasparenza della vita pubblica ".Sua moglie, pagata come associata all'Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento francese, quando Fillon era un deputato, è processata per "complicità e occultamento" di appropriazione indebita di fondi pubblici e abuso di proprietà corporativa. Anche Marc Joulaud, deputato di destra, viene rinviato per "appropriazione indebita di fondi pubblici".