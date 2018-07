Salute Rischio listeria, Findus ritira lotti minestrone Lo comunica l'azienda sul suo sito web, annunciando che è in corso "un richiamo volontario in via del tutto precauzionale". E mette a disposizione dei consumatori il numero verde 800906030 o l'indirizzo mail urgente@findus.it

Findus ha ritirato diversi lotti di 4 tipi di minestroni per il rischio di contaminazione da batterio Listeria. Lo comunica l'azienda sul suo sito web, annunciando che è in corso "un richiamo volontario in via del tutto precauzionale dei seguenti lotti di produzione:Si tratta in particolare dei prodotti:"La decisione, volontaria e in via del tutto precauzionale, di richiamare questi prodotti - spiega Findus - è stata presa a seguito della segnalazione del fornitore Greenyard, della potenziale contaminazione da Listeria di una partita di fagiolini, utilizzati in minima parte all'interno dei prodotti oggetto del richiamo. Findus tiene a precisare che la categoria dei prodotti oggetto del richiamo prevede il consumo solo previa cottura, come chiaramente indicato sulle confezioni. La cottura del prodotto annulla ogni potenziale rischio per la salute. Si precisa che questo richiamo precauzionale e su base volontaria si riferisce esclusivamente ai lotti dei prodotti menzionati e non riguarda in nessun modo nè altri lotti degli stessi prodotti, nè altri prodotti a marchio Findus. Qualora siate in possesso dei prodotti in questione, Vi invitiamo a contattare, per qualunque informazione,.it. Nello scusarci per l'inconveniente causato, ribadiamo di consumare qualsiasi prodotto Findus solo previa cottura e secondo le modalità indicate sulle confezioni".