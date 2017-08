Due morti e otto feriti Finlandia, cinque arresti dopo gli accoltellamenti di Turku "Stiamo verificando la posizione degli arrestati - ha detto un responsabile della polizia - per capire se siano collegati o meno con l'attentato, di certo erano in contatto" con l'uomo protagonista degli atti di violenza

Nel corso della notte la polizia finlandese ha eseguito cique arresti nel quadro delle indagini per gli accoltellamenti di Turku, che hanno provocato due morti e otto feriti. Gli agenti avevano arrestato l'attentatore dopo averlo colpito alle gambe. Il presunto terrorista - ma le autorità ancora non si sbilanciano sulla rivendicazione da parte dell'Isis - aveva colpito alla cieca tra le persone che si trovavano nella piazza del Mercato della cità' del sud-ovest della Finlandia."Stiamo verificando la posizione degli arrestati - ha detto un responsabile della polizia - per capire se siano collegati o meno con l'attentato, di certo erano in contatto" con l'uomo protagonista degli atti di violenza.Al momento non si conosce ancora l'identità dell'accoltellatore e le fonti di polizia parlano "di un giovane uomo straniero", che non è ancora stato interrogato poiché in terapia intensiva per le ferite riportate. L'uomo avrebbe agito da solo, ma la polizia ancora non esclude che avesse dei complici.