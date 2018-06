2 giugno Fiorello: che sia una festa sorridente! Gli auguri dello showman postato sul profilo Facebook

Non potevano mancare gli auguri di Fiorello. Il notro showman ha pubblicato un video su Facebook per augurare "buona Festa della Repubblica. E' un po' come se fosse la festa della nostra casa, di tutti gli italiani, di uomini e donne delle forme armate che ci proteggono, donne e uomini con un nome, una storia e spesso bellissimi sorrisi. Che sia la festa di una Repubblica comunque sorridente, buon 2 giugno!".