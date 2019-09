ITALIA

2019/09/30 15:42

La morte di due fratelli in un albergo Fratelli belgi trovati morti in una stanza d'albergo a Firenze, indagato farmacista Avrebbe venduto, senza prescrizione medica, le confezioni di analgesico ai due fratelli. Mercoledì il Pm conferirà l'incarico per l'autopsia

L'hotel dove sono stati trovati morti i fratelli Firenze, fratelli belgi trovati morti dal padre. Rinvenuti in stanza farmaci Condividi Sarebbe indagato per omicidio colposo il farmacista che avrebbe venduto, senza prescrizione medica, le confezioni di analgesico ai due fratelli belgi trovati morti domenica nella stanza di un hotel quattro stelle a Firenze. Al momento nell'inchiesta non vi sarebbero altri indagati.



Mercoledì il pm Giacomo Pestelli conferirà l'incarico al medico legale per eseguire l'autopsia. Nell'inchiesta sulla morte di Dries e Robbe De Ceuster, di 27 e 20 anni, i cui corpi senza vita sono stati trovati dal padre domenica pomeriggio nella loro camera d'albergo a Firenze, il farmacista sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati, per l'ipotesi di reato di omicidio colposo, perché sospettato di aver venduto senza ricetta medica, due confezioni di un farmaco analgesico a base di oppioidi.



Dall'esito dell'autopsia del medico legale, combinato con i risultati degli esami tossicologici, gli investigatori della squadra mobile attendono eventuali conferme all'ipotesi che a causare la morte dei due belgi si stato un mix a base di alcol e di un potente analgesico.



A spingere gli inquirenti a indagare sul farmacista, che da quanto si apprende sarebbe neolaureato, il ritrovamento nella camera dei due fratelli di due confezioni, da 28 pasticche ciascuna, dell'analgesico a base di ossicodone, un oppioide dagli effetti simili a quelli della morfina. Una delle scatole era completamente vuota, mentre dall'altra mancavano 14 pasticche.



Tra sabato e domenica i due giovani avrebbero quindi consumato 42 dosi del farmaco, oltre ad aver bevuto alcol. Secondo l'ipotesi dell'accusa, il farmacista indagato avrebbe venduto a uno dei due belgi le confezioni senza prescrizione medica, per l'insistenza del ragazzo, che sosteneva di provare un forte dolore a un braccio operato di recente. Sarebbe indagato per omicidio colposo il farmacista che avrebbe venduto, senza prescrizione medica, le confezioni di analgesico ai due fratelli belgi trovati morti domenica nella stanza di un hotel quattro stelle a Firenze. Al momento nell'inchiesta non vi sarebbero altri indagati.Mercoledì il pm Giacomo Pestelli conferirà l'incarico al medico legale per eseguire l'autopsia. Nell'inchiesta sulla morte di Dries e Robbe De Ceuster, di 27 e 20 anni, i cui corpi senza vita sono stati trovati dal padre domenica pomeriggio nella loro camera d'albergo a Firenze, il farmacista sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati, per l'ipotesi di reato di omicidio colposo, perché sospettato di aver venduto senza ricetta medica, due confezioni di un farmaco analgesico a base di oppioidi.Dall'esito dell'autopsia del medico legale, combinato con i risultati degli esami tossicologici, gli investigatori della squadra mobile attendono eventuali conferme all'ipotesi che a causare la morte dei due belgi si stato un mix a base di alcol e di un potente analgesico.A spingere gli inquirenti a indagare sul farmacista, che da quanto si apprende sarebbe neolaureato, il ritrovamento nella camera dei due fratelli di due confezioni, da 28 pasticche ciascuna, dell'analgesico a base di ossicodone, un oppioide dagli effetti simili a quelli della morfina. Una delle scatole era completamente vuota, mentre dall'altra mancavano 14 pasticche.Tra sabato e domenica i due giovani avrebbero quindi consumato 42 dosi del farmaco, oltre ad aver bevuto alcol. Secondo l'ipotesi dell'accusa, il farmacista indagato avrebbe venduto a uno dei due belgi le confezioni senza prescrizione medica, per l'insistenza del ragazzo, che sosteneva di provare un forte dolore a un braccio operato di recente.

Condividi