Firenze, sparatoria su ponte Vespucci: morto un uomo di colore A sparare sarebbe stato un italiano e la vittima un uomo di colore di 70 anni raggiunto da più colpi di arma da fuoco

Sparatoria in strada a Firenze, vicino a Ponte Vespucci, nei pressi del consolato USA: un uomo ha sparato ed ucciso con dei colpi di pistola un altro uomo.Dalle prime informazioni - che attendono una conferma ufficiale - a sparare sarebbe stato un italiano e la vittima un uomo di colore di 70 anni raggiunto da più colpi di arma da fuoco. L'uomo è stato rianimato per circa 40 minuti dai sanitari inviati dal 118.A dare l'allarme alle forze dell'ordine sono stati dei dipendenti del consolato.La polizia ha fermato una persona, un 65enne di nazionalità italiana che è stato bloccato nelle vicinanze e poi portato in questura dove si trova tuttora.A dare il primo allarme alle forze dell'ordine il consolato Usa che ha sede vicino a ponte Vespucci.