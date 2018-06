Flash mob a Cagliari Una bara bianca contro la fabbrica delle armi. A Domusnovas sfilano i pacifisti Protesta silenziosa contro Rwm: "Rappresenta tutti i bambini massacrati. Non conosciamo la posizione della Regione Sardegna"

“Qual è la posizione del presidente della regione Sardegna, Francesco Pigliaru, e della giunta sulla Rwm di Domusnovas?”. Lo chiedono i pacifisti che questa mattina hanno dato vita a un flash mob sotto il palazzo della regione, appendendo le foto delle vittime della guerra nello Yemen.

Domusnovas è tornata al centro dell’attenzione nazionale perché ospita l’azienda Rwm, parte del gruppo tedesco Rheinmetall defense, che fabbrica ed esporta armi in tutto il mondo. A sollevare nuove polemiche è stato un video del New York Times, che mostra alcuni ordigni prodotti in Sardegna e venduti all’Arabia Saudita. Il giornale americano avanza l’ipotesi che questi ordigni vengano venduti dal paese arabo allo Yemen dilaniato dalla guerra civile.

Oggi il Cagliari Social Forum e l’Associazione Nazionale invalidi vittime di guerra, hanno dato vita a questa sfilata silenziosa con un piccola bara bianca “che rappresenta tutti i bambini massacrati” - dice Angelo Cremone di Sardegna Pulita – “ne parla la stampa di tutto il mondo, l’Onu e il parlamento europeo. Ancora però non conosciamo la posizione del governo regionale”.