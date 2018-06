Governo Flat tax, Alberto Bagnai: "Si parte il prossimo anno con le imprese. Aumento Iva fuori discussione" All'economista eletto con la Lega replica dal Pd Marattin: "E' inconcepibile un livello di ignoranza e approssimazione simile. La flat tax sui redditi di impresa esiste da qualche decennio. Prima si chiamava IRPEG, e ora si chiama Ires, e tassa proporzionalmente i redditi delle società di capitali. E a ridurla - dal 27,5% al 24% - è stato il governo Renzi"

"Per noi il discorso sull'aumento dell'IVA è assolutamente fuori discussione. Mi sembra ci sia l'accordo sul far partire la #flattax dall'anno prossimo per le imprese. A partire dal secondo anno si prevede di applicarla alle famiglie"@AlbertoBagnai #agorarai pic.twitter.com/5IXJIydydS — Agorà (@agorarai) 4 giugno 2018

"L'Italia è in una situazione di gravissima crisi economica, nel 2021 il reddito pro capite sarà quello del 2003. Il ricorso al deficit per stimolare l'economia riteniamo che possa essere accettato in sede europea"

Parla @AlbertoBagnai. #agorarai pic.twitter.com/glZ7kETbNS — Agorà (@agorarai) 4 giugno 2018

"Per noi il discorso sull'aumento dell'Iva è assolutamente fuori discussione. Mi sembra che ci sia un accordo sul fatto di far partire la Flat tax sui redditi di impresa a partire dall'anno prossimo. Il primo anno per le imprese e poi a partire dal secondo anno si prevede di applicarla alle famiglie". Queste le parole di Alberto Bagnai, parlamentare della Lega, a Serena Bortone, conduttrice di Agora' RaiTre, sui tempi e modi di introduzione della Flat tax.Nel programma di governo M5S-Lega sono state ipotizzate due aliquote secche: al 15% per i redditi familiari fino a 80mila euro e al 20% per quelli superiori. A questo sono legate tre livelli di deduzioni da 3mila euro: per ogni componente del nucleo familiare fino a 35mila euro di reddito complessivo; solo ai familiari a carico nella fascia 35-50mila; nessuna deduzione per redditi superiori.Bagnai poi ricorda che l'Italia è in una situazione di gravissima crisi economica e il ricorso "al deficit per stimolare l'economia riteniamo che possa essere accettato in sede europea"."E' inconcepibile un livello di ignoranza e approssimazione simile. La flat tax sui redditi di impresa esiste da qualche decennio. Prima si chiamava IRPEG, e ora si chiama Ires, e tassa proporzionalmente i redditi delle società di capitali. E a ridurla - dal 27,5% al 24% - è stato il governo Renzi. Nel caso il futuro sottosegretario Bagnai si riferisse, invece, agli utili di impresa delle società di persone, anche quella esiste già: si chiama Iri, e l'ha fatta sempre il governo Renzi". Lo afferma in una nota Luigi Marattin, parlamentare del PD, in riferimento alle parole odierne di Alberto Bagnai della Lega sull'introduzione della Flat tax.