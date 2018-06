La tassa piatta Garavaglia: Flat tax, possibile avvio già da agosto. Anche per la pace fiscale Per il sottosegretario all'Economia e Finanze Massimo Garavaglia si sta lavorando velocemente sulla prima fase della flat tax e sul tema della pace fiscale per darne l'avvio già da agosto 2018. C'è impegno, inoltre, da parte del governo ad evitare l'aumento dell'Iva

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea La flat tax potrebbe già essere prevista dal prossimo agosto per le imprese con fatturati ridotti, interessando anche le partite Iva. Lo ha annunciato il sottosegretario all'Economia, Massimo Garavaglia, nel corso de 'L'intervista' di Maria Latella su Sky." ha illustrato Garavaglia. "Stiamo già lavorando - ha detto ancora - e mi auguro che da agosto potremo iniziare a fare qualcosa in tema di pace fiscale e allargare i modelli di sistemi forfettati per le imprese, con fatturati ridotti, anche con una flat tax per le partite Iva".Sulla, Garavaglia ha precisato: "Non si tratta assolutamente di un condono fiscale". Sottolineando che si tratta della prima fase di lavoro sulla tassa piatta: "Mi auguro di potere fare qualcosa prima di agosto, in tema di pace fiscale e qualcosa per allargare sistemi forfettari per imprese con fatturati ridotti, per far crescere nuove partite Iva, piccole e medie imprese, artigiani e commercianti", ha aggiunto.Verrà disinnescato l'aumento dell'Iva. "Questo mi sembra pacifico. Nelle bozze del Def che circolano c'è l'impegno per scongiurare l'aumento dell'Iva dal prossimo gennaio e quando arriverà il documento in Parlamento l'orientamento sarà questo", ha poi asserito Massimo Garavaglia nel corso dell'intervista.L'appartenza all'euro "non è mai stata in discussione" ha inoltre ribadito il sottosegretario all'Economia.Garavaglia ha parlato anche dell'eliminazione deltetto al contante, tema caro ache è decisamente favorevole all'abolizione. "E' vero che non è nel programma ma è una proposta su cui dobbiamo lavorare".Garavaglia ha quindi indicato lasui temi economici, dal fisco alle pensioni, al reddito di cittadinanza. "Qualcosa si può fare subito - ha indicato - altri interventi come la riforma della Fornero in sede di legge di bilancio e poi altri in ottica di legislatura".