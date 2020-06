Stati Uniti Caso Floyd: a Washington aumenta partecipazione a cortei La Capitale degli Usa ha chiuso alcune strade al traffico

Le proteste a Washington per la morte di George Floyd - l'afroamericano ucciso a Minneapolis da un poliziotto che l'ha soffocato a terra stringendogli il collo con un ginocchio - e contro il razzismo iniziano a richiamare sempre più gente. Le manifestazioni sono iniziate sui gradini del Lincoln Memorial, fuori dalla Casa Bianca e in tutto il centro della città. La capitale degli Stati Uniti ha chiuso alcune strade al traffico in previsione delle enormi folle che transiteranno in questo sabato afoso che è un anticipo d'estate.Washington DC è stato il luogo dove la polizia ha represso con forza le manifestazioni fuori dalla Casa Bianca, a cadenza quasi quotidiana. Il sindaco Muriel Bowser ha chiesto al presidente Donald Trump di rimuovere dalla città le truppe e le forze federali, sostenendo che le proteste sono state in gran parte pacifiche e che un'ulteriore presenza della polizia potrebbe causare allarme.Oltre alla mega manifestazione di Washington, oggi ce ne sono in programma in quasi tutte le città del Paese.Decine di migliaia di persone continuano a manifestare negli Usa contro il razzismo sistemico e la brutalità della polizia, dopo giorni di proteste a tratti sfociate in disordini e violenze. E le istanze del movimento Black Lives Matter acquistano forza anche oltreoceano, con manifestazioni in Asia, Europa e Australia.All'origine della nuova ondata è l'uccisione dell'afroamericano disarmato George Floyd a Minneapolis, morto durante un arresto in cui un poliziotto per otto minuti gli ha schiacciato il collo a terra con un ginocchio. Il video ha fatto il giro del mondo e riacceso la rabbia per la diseguaglianza e il razzismo nei confronti degli afroamericani, dopo che anche nella pandemia di Covid-19 la popolazione nera è stata colpita proporzionalmente in modo più pesante rispetto a quella bianca.Poche ore prima che in Nord Carolina si svolgesse una nuova cerimonia funebre pubblica per ricordare il 46enne Floyd, e prima che nuove proteste sfilino nelle città americane, l'Europa ha chiesto la fine del razzismo istituzionale. In piazza afrodiscendenti e bianchi, insieme. Asono state almeno 15mila le persone contate dalla polizia ad Alexander Platz, che hanno scandito il nome di Floyd e alzato cartelli come 'Stop brutalità della polizia' e 'Non posso respirare'. Amigliaia di persone hanno sfidato il divieto di manifestare legato alla pandemia, radunandosi nei pressi dell'ambasciata Usa sotto il controllo della polizia antisommossa. Asono stati decine di migliaia i dimostranti a Parliament Square, che hanno ricordato Floyd e altre persone morte durante arresti nel Paese. Molti si sono inginocchiati alzando il pugno, scandendo "Il silenzio è violenza". La maggior parte dei partecipanti indossava mascherine protettive e molti hanno tentato di aderire al distanziamento sociale, formando gruppi ristretti. Quindicimila i dimostranti a, 2mila a Cardiff.Inla violenza contro Floyd, e prima di lui altri come Breonna Taylor, Michael Brown, Trayvon Martin e molti altri, ha acceso le proteste per la discriminazione subita dalla popolazione indigena locale. Ala folla ha protestato pacificamente contro i decessi dei nativi in custodia della polizia, mentre agli agenti hanno chiuso alcune strade dopo che 30mila persone si sono riversate nel centro. Le persone indigene sono la minoranza etnica più svantaggiata in Australia, con un tasso di mortalità infantile e malattie più alta della media, nonché minor aspettativa di vita, di educazione e occupazione.Il nome di Floyd è risuonato anche in Italia, a Seul, Monaco, Francoforte, Colonia, Rio del Janeiro.Intanto, negli Usa, a Washington e New York City, sono previste nuove proteste. Nella Grande mela la tensione è particolarmente alta a causa del coprifuoco, che i dimostranti già venerdì non hanno rispettato: ma il sindaco Bill de Blasio ha promesso che resterà in vigore nel fine settimana. E c'è il timore che la rabbia riesploda violentemente anche per un nuovo video, che mostra l'ennesimo abuso contro un afroamericano. Nella notte del 3 marzo la polizia di Tacoma, nello Stato di Washington, potrebbe aver causato la morte di Manuel Ellis, che nel filmato dice di non riuscire a respirare, proprio come accaduto a Floyd.Quattro ufficiali della polizia di New York sono stati rimossi dai loro incarichi ed assegnati altre mansioni a seguito della loro gestione delle manifestazioni a Brooklyn nei primi giorni delle proteste per la morte di George Floyd. Lo ha riferito una fonte del dipartimento di Polizia di New York alla Cnn.